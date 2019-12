Is Michael Jackson verrezen? Fans eisen DNA-test van imitator om zekerheid te krijgen

Sinds deze Michael Jackson-imitator een aankondiging van zijn concert in Thailand op Instagram publiceerde, zijn diehard fans van de overleden zanger ervan overtuigd dat hij verrezen is. Hoewel Sergio Cortés duidelijk een Spaans accent heeft en ook een stukje jonger is dan Jackson toen hij overleed, eisen fans dat hij een DNA-test ondergaat “om zichzelf uit te sluiten”.

Michael Jackson stierf op 25 juni 2009 in zijn huis in Los Angeles door een overdosis medicijnen die een hartaanval veroorzaakten. Maar nu denken fans en aanhangers van samenzweringstheorieën dat Jackson nooit is overleden of op zijn minst verrezen is. En dat allemaal door Sergio Cortés, die zo goed op de zanger lijkt dat iedereen in de war is.

Nochtans heeft Cortés nooit beweerd dat hij de echte Michael Jackson is. Volgens de man wees een journalist hem op de gelijkenis met de Amerikaanse zanger toen hij pas was afgestudeerd in 1987. “Hij vroeg me om make-up op te doen”, zegt Cortés op Facebook.

“Het was leuk. Twee weken later kreeg ik de vraag van vertegenwoordigers van Michael om mijn foto te gebruiken om parfum te promoten. Met zijn toestemming uiteraard.” Toen bleek dat ook het timbre van zijn stem gelijkenissen vertoont met de overleden zanger, was de carrière van Cortés als Michael Jackson imitator gelanceerd. Hij treedt over de hele wereld op, en toert nu met een show die Michael Jackson eert.

Intussen wordt zijn Instagram overspoeld door fans die denken dat hij de reïncarnatie van Michael Jackson is, of dat de zanger herrezen is of simpelweg nooit echt gestorven is. “Mijn Michael is terug”, schreef iemand. “Ik hou van jou. We houden van jou.”

