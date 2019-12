Dode bij incident in station Brussel-Luxemburg

In het treinstation Brussel-Luxemburg is dinsdagnamiddag een dodelijk slachtoffer gevallen bij een incident. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de federale politie en het Brusselse parket.

“Volgens de eerste gegevens van het onderzoek ging het om iemand die onder invloed was van alcohol en na een aanvaring met een treinbegeleider van de trein is gezet”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “De persoon is dan aan de buitenzijde op de ramen van de trein beginnen slaan, terwijl de trein vertrok. Hij zou daarbij gevallen zijn en onder de trein terechtgekomen zijn.”

Er werd nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren maar dat mocht niet meer baten. Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend om de juiste omstandigheden van het ongeval te achterhalen.