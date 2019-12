Turkse ambassade: “Geen concrete plannen om 40 imams naar België te sturen”

Er zijn geen concrete plannen om het komende jaar 40 imams vanuit de Turkse Republiek naar België te sturen, zoals wordt beweerd in het nieuws. Dat zegt de Turkse ambassade in Brussel dinsdagavond in een persbericht.

Volgens de ambassade is het nieuws dat er 40 imams naar ons land worden gestuurd gebaseerd op verkeerde interpretaties van routinematig gepubliceerde examenaankondigingen van het Turkse Departement voor Religieuze Zaken (Diyanet). De imams die voor de examens slagen, kunnen afhankelijk van de eisen van moskeeverenigingen en vzw’s van verschillende landen, naar deze landen gestuurd worden. Er zijn dus nog geen concrete plannen om volgend jaar 40 imams vanuit Turkije naar België te sturen, klinkt het.

Religieuze Zaken

De toewijzing van imams vanuit Turkije naar België gebeurt in overeenstemming met de vraag van de moskeeën en in coördinatie met de Moslimexecutive en het Turkse Departement voor Religieuze Zaken, legt de ambassade uit. Bovendien worden de benoemingen van imams bepaald door de werk- en verblijfsvergunningen die door Belgische autoriteiten afgeleverd worden.

“Samenvattend, zowel de benoeming als de werking van de imams in België zijn in overeenstemming met de kennis en goedkeuring van de Belgische autoriteiten. Turkije kan dus geen imams toewijzen zonder de goedkeuring van België of een ander land”, aldus de ambassade.

Ze wijst er ook op dat vanuit Turkije benoemde imams een belangrijke functie hebben tegen radicalisering, “wat toch een van de prominente gevaren van onze tijd is”. “Dat er tot op heden geen enkel persoon zich heeft aangesloten bij extremistische groepen vanuit de moskeeën waar onze imams dienen, is daar ook een opvallend bewijs van”, klinkt het.