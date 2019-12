Zwaar ongeval in Bree: moeder ter plaatse overleden, dochter kritiek

Bree - Op Kerstavond vond er rond 20.00 uur een zwaar verkeersongeval plaats op het kruispunt van de Sportlaan en de Hamonterweg in het Limburgse Bree. Een 45-jarige vrouw uit Bocholt is bij het ongeval om het leven gekomen, haar dochter werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Dat bevestigt politie CARMA aan Het Laatste Nieuws.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Een bevrijdingsteam probeerde de inzittenden zo snel mogelijk uit de verhakkelde voertuigen te helpen. Eén van de wagens werd in de flank geraakt. “Het gaat om een zwaar ongeval, maar ik kan nog niet zeggen wat de precieze schade is. De ambulance is ter plaatse om de slachtoffers de eerste hulp toe te dienen en over te brengen naar het ziekenhuis”, vertelt Marc Pannekoeke van brandweer Bree.

Het parket is ter plaatse gekomen om het ongeveal te onderzoeken. “De omstandigheden van het ongeval zijn nog steeds heel onduidelijk.”