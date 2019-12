Nummer 1722 gedeactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft dinsdag om iets voor 20.00 uur het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies 1722 gedeactiveerd.

“Het KMI voorziet momenteel geen noodweer meer”, aldus de FOD in een mededeling. Het nummer werd dinsdagochtend geactiveerd omdat er kans was op stormweer en wateroverlast.

Het nummer 1722 is bedoeld voor niet-dringende brandweerinterventies, zoals veel schade aan de dakbedekking, een ondergelopen kelder of wateroverlast op de openbare weg. Zo blijft het noodnummer 112 vrij voor mensen die dringende medische hulp of dringende brandweerhulp nodig hebben.