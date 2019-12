Nieuwe wolf dwaalt rond in Antwerpse Kempen: “Ik verwacht snel een telefoontje van een andere schapeneigenaar”

Zoersel / Kasterlee / Lille -

Er dwaalt zo goed als zeker een wolf rond in de Antwerpse Kempen. Na pootafdrukken in Lichtaart (Kasterlee) en Gierle (Lille) afgelopen zaterdag vond een Zoerselse boer zondag- en maandagochtend een doodgebeten schaap op zijn domein. “Gedood met een efficiënte halsbeet, de typische handtekening van een wolf”, zegt wolvenkenner Jan Loos van Landschap vzw. Werner Aerts, professioneel schapenboer van ’t Zwarthof in Zoersel, heeft zijn zestig dieren meteen achter slot en grendel gezet.