Nieuwe protesten in Hongkong op kerstavond

In Hongkong zijn er op kerstavond opnieuw protesten en schermutselingen tussen demonstranten en politie geweest. Volgens diverse mediaberichten drongen gemaskerde actievoerders dinsdag winkelcentra binnen om er tegen de regering te protesteren. Ondanks meerdere oproepen van de politie weigerden de demonstranten om weg te gaan. Rond middernacht wensten ze de politie zelfs nog een “vrolijk kerstfeest”.

Kort daarna werd er echter met brandbommen gegooid, waarop de politie traangas, het waterkanon en pepperspray inzette. Verschillende metrostations werden uit voorzorg gesloten. Volgens de South China Morning Post duurden de protesten en relletjes, die ook het verkeer ernstig in de war stuurden, tot in de vroege uren van woensdag.

Het was volgens waarnemers de eerste keer deze maand dat de politie nog eens traangas moest gebruiken om de demonstranten te verspreiden. Een woordvoerder van de regering meldde dat “de relschoppers verkeerslichten beschadigden, brand stichtten en de politie aanvielen”.

De regering veroordeelde de rellen al. “Deze demonstraties verstoren de openbare orde en verhinderen de mensen om te genieten van de feestdagen. Het is schandalig”, aldus een woordvoerder van de regering.

De eerste protesten in Hongkong dateren van ongeveer een half jaar geleden en waren het gevolg van onvrede over een wet die meer inmenging door China toeliet. Die wet is ingetrokken, maar intussen is een bredere protestbeweging ontstaan. De manifestanten kanten zich tegen de toenemende invloed van Peking en vragen meer democratie en een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld bij vorige manifestaties.

Foto: REUTERS