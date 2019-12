Drie gezinsleden verdrinken in zwembad van vakantieresort op kerstavond

Drie leden van hetzelfde Britse gezin zijn op kerstavond om het leven gekomen. Een meisje van 9 was in het zwembad gevallen van het vakantieresort aan de Costa Del Sol waarin ze verbleef met de rest van haar gezin. Toen haar vader en broer dat zagen, probeerden zij haar te redden, maar geen van hen overleefde dat.

Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld op kerstavond aan Club La Costa World aan de Costa Del Sol. Zeker is dat een meisje van 9 in het zwembad vlakbij die club - gelegen in een vakantiepark - gesukkeld is. Toen haar broer (16) en vader (53) haar zagen, sprongen ze het water in om haar te redden.

Geen van hen overleefde het. Duikers van de politie onderzoeken de pomp van het ziekenhuis, want er wordt gevreesd dat die een rol gespeeld heeft. Zo kan het dat het meisje daarin is komen vast te zitten en zich niet meer kon loswrikken. De moeder sloeg nog alarm toen ze zag wat er aan het gebeuren was, maar de reanimaties waren vergeefse moeite.

Autopsie

“Ik zag drie lichamen met een wit doek erover naast het zwembad liggen”, zegt Tanya Aamer (23), een Britse vrouw die in het hotel werkt, aan PA. “En ik hoorde een vrouw schreeuwen. De sfeer was onbeschrijflijk. We waren verward en wisten niet wat we moesten doen. Iedereen anders was muisstil en durfde niet te praten.”

Het management van Club La Costa World zegt in een mededeling mee te leven met de nabestaanden. “We bieden de autoriteiten onze volledige medewerking in hun onderzoek.” Wellicht later vandaag komen de eerste resultaten van de autopsie.

In februari kwam in datzelfde resort al een Brits meisje van 9 om het leven nadat ze een allergische reactie kreeg na het eten van een ijsje.