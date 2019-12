Moeder sluit zichzelf buiten op kerstavond en laat 8 maanden oude baby alleen achter met kookpot op het vuur

Brussel / Anderlecht - Een ongeruste moeder heeft zich dinsdagavond per toeval buitengesloten uit haar appartement in Anderlecht terwijl haar acht maanden oude baby nog binnen was en er een kookpot op het vuur stond. De brandweer kwam ter plaatse en bracht de baby met een lichte CO-intoxicatie naar het ziekenhuis.

De moeder was thuis met haar twee kinderen, een jongen van 9 jaar en een baby van 8 maanden, toen die eerste van een moment van onoplettendheid profiteerde om naar buiten te lopen. De moeder holde hem achterna de trappenhal in, toen de deur van het appartement toe viel. Ze had haar sleutel niet op zak en kon dus niet meer binnen.

In paniek belde ze de politie, want de baby bevond zich nog in het appartement en er stond een kookpot op het vuur. De brandweer kwam ter plaatse, brak de deur open en bracht de baby naar het ziekenhuis. Die bleek gelukkig slechts een lichte CO-intoxicatie te hebben.