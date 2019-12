Noodtoestand door aangestoken vuurzee in Valparaiso: woningen vernield, 90.000 mensen zonder stroom en massale evacuatie

Geen prettige kerst voor de inwoners van de Chileense havenstad Valparaiso: door bosbranden zijn zeker 120 woningen verwoest of beschadigd en werd een massale evacuatie op gang gebracht. Er zitten ook 90.000 mensen zonder stroom door de indrukwekkende vuurzee.

Alle beschikbare brandweermannen in de stad Valparaiso, op goed 100 kilometer van de Chileense hoofdstad Santiago, worden ingezet om de hevige bosbranden te bestrijden. Dat is niet eenvoudig, want door de hoge temperaturen en de rukwinden neemt de omvang van de branden steeds toe. Die werden volgens de burgemeester intentioneel aangestoken, maar de schade ervan neemt stilaan heel grote proporties aan.

Vooral twee arme wijken in de stad zijn getroffen. Daar werden minstens 120 huizen vernield. Mensen verloren er de weinige bezittingen die ze hebben, huisdieren stierven in de vlammen en de bewoners werden massaal geëvacueerd. Slachtoffers lijken er nog niet gevallen te zijn.

Noodtoestand

De burgemeester heeft de noodtoestand uitgeroepen. Hij liet de elektriciteit uit voorzorg afsluiten bij 90.000 mensen. Twee scholen werden ingericht als opvangcentra voor mensen die dakloos geworden zijn of op de vlucht zijn voor de vlammen. Een sombere plaats om Kerstmis door te brengen.

Volgens de civiele bescherming is een gebied van 100 hectare - vergelijkbaar met zo’n 140 voetbalvelden - door de branden getroffen. Het oude stadscentrum van Valparaíso maakt met zijn historische huizen en steile straten deel uit van het Unesco-werelderfgoed.

