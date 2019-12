Man gaat op zoek naar zijn vermiste hond, maar vindt schokkend briefje in brievenbus

Een man uit de Amerikaanse staat Mississippi heeft een schokkend briefje gevonden in zijn brievenbus nadat hij dagenlang had gezocht naar zijn vermiste hond. Een anonieme buur had de boodschap achtergelaten, samen met de halsband van de hond.

Het was eerder deze maand dat baasje Chad Stricker in de brievenbus een getypte brief en een plastic zak met de halsband van zijn hond vond. De tekst, geschreven door een van zijn buren, deed de man in tranen uitbarsten.

“Het spijt me dat ik jou moet vertellen dat jouw hond is doodgeschoten zaterdagnacht omdat hij in mijn vuilniszakken zat te neuzen. De hond heeft geen pijn gehad, en ik vond het niet leuk om hem te doden. Maar er is een wet die zegt dat je hond aangelijnd moet zijn. Jij moet je daaraan houden zodat ik niet nog meer huisdieren van jou hoef te doden.”

Chad had dagenlang gezocht naar zijn tien maanden oude hond Nymeria. Na een wandelingetje in de tuin, samen met zijn andere hond Ghost, was ze ontsnapt. In een bericht op Facebook richtte hij zich, nadat hij het briefje had gekregen, tot de dader:

“Jij hebt ervoor gezorgd dat ik, samen met vele anderen, tijd heb verspild in het zoeken naar mijn schat, die toen al dood was. Je hebt mij nooit de kans gegeven om het probleem (dat de hond niet aangelijnd was, nvdr.) aan te pakken. Je hebt me nooit aangesproken om te zeggen dat mijn hond soms aan jouw vuilniszakken zat. Het is triest om te weten dat ik een buurman met jouw karakter heb. Iemand die vond dat Nymeria minder waard was dan afval.”

In diezelfde post heeft het gebroken baasje aan de buurman gevraagd om een nieuw briefje achter te laten om te zeggen waar het lichaam van Nymeria zich bevindt, “zodat hij zijn hond toch tenminste een mooie begrafenis kan geven.”