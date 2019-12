Kerstactie in winkelcentrum Sydney loopt helemaal fout

Het leek een fantastisch idee: als hoogtepunt van hun 33 uur durende kerstactie zou het Westfield winkelcentrum in Parramatta, een buitenwijk van de Australische stad Sydney, een “mega ballonnendrop” houden. De ballonnen zitten vol met geschenken, zoals cadeaubonnen, en worden losgelaten boven honderden klanten. Maar het publiek was mogelijk iets té enthousiast. Wanneer de ballonnen neerdalen over de mensenmassa, beginnen de mensen door het tumult te vallen, tegen een afscheiding op. Er raakten twaalf mensen gewond, waarvan er vijf naar het ziekenhuis werden overgebracht. Het management van het winkelcentrum zegt alvast een onderzoek op te starten.