Daklozen over de onafscheidelijke band met hun huisdier: “Mijn hond is beter opgevoed dan veel kinderen tegenwoordig”

Antwerpen -

De Antwerpse schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (SP.A) werkt aan een nieuw plan voor de winteropvang van daklozen, samen met hun honden. Het huidige systeem waarbij daklozen hun hond gratis een nacht in een asiel kunnen achterlaten om zelf naar de nachtopvang te gaan, werkt immers niet. Ze willen niet gescheiden worden van hun huisdier, zelfs al is het maar voor één nacht. Een dakloze en een ex-dakloze vertellen over de unieke band met hun hond.