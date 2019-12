Antwerp onderhandelt met Congolese centrale verdediger

Antwerp staat momenteel tweede, maar zit niet stil. Het onderhandelt met Mustapha Avadongo, een Congolese centrale verdediger.

Avadongo is 23 jaar en komt in eigen land uit voor AS Vita Club in Kinshasa. Als uit de onderhandeling blijkt dat hij in januari al kan overkomen, dan zal dat ook gebeuren. Volgens Afrikaanse bronnen ondertekent de verdediger straks een meerjarig contract op de Bosuil.

#Mercato ?? : Auteur de prestations remarquées depuis son arrivée à l’AS Vita Club et lors de ses premiers pas avec les léopards A, d’après de sources sûres, Mustapha Avadongo serait en partance de Belgique afin de signer un contrat de 3 saisons avec Royal Antwerp F.C.. pic.twitter.com/hdpJEnqcxg — RDC Léopard Foot (@RDCLeopard243) December 25, 2019

Avadongo, landgenoot van Dieumerci Mbokani, kwam onlangs al voor de nationale ploeg uit, en moet achterin extra concurrentie bieden aan Arslanagic, Hoedt, Seck en Batubinsika.