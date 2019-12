Vijftien gewonden bij noodlanding helikopter tijdens sneeuwstorm in Siberië

In Siberië heeft een helikopter met 24 mensen aan boord een noodlanding moeten maken door een sneeuwstorm. Daarbij zijn vijftien gewonden gevallen, van wie enkelen er erg aan toe zijn. Dat melden de Russische persagentschappen op basis van lokale autoriteiten.

De MI-8 had oliearbeiders aan boord. In de regio Krasnojarsk kwam het toestel terecht in een sneeuwstorm en moest het een noodlanding uitvoeren. De helikopter liep daarbij zware schade op, zo blijkt uit beelden in de Russische media.

De arbeiders waren op weg naar een olieveld. Alle 24 inzittenden hebben de noodlanding overleefd.