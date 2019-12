Doodrijder van Charlotte (18) blijft langer in cel: beroep afgewezen

Brugge / Kortemark - De Oekraïner die in september de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke doodreed, blijft twee maanden langer in de cel. De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft het beroep afgewezen dat ingesteld was tegen de aanhouding van de man, meldt Krant van West-Vlaanderen.

De man is aangehouden omdat hij de 18-jarige Charlotte Gysel uit Bovekerke aanreed. Zij reed met haar Fiat 500 toen ze frontaal werd aangereden door de pick-up van de dertiger. Die was aan het spookrijden en reed volgens getuigen ook veel te snel. Een bloedproef wees bovendien uit dat hij maar liefst 2,39 promille alcohol in zijn bloed had. De jonge vrouw overleefde de klap niet.