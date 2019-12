Man na drie weken aangehouden voor dodelijk ongeval begin december

Een man is aangehouden omdat hij begin december een voetganger aanreed op de E42 in Spy (provincie Namen). Dat meldt het parket van Namen woensdag.

De feiten speelden zich af in de nacht van 7 op 8 december. Een auto reed op de autosnelweg E42 een voetganger aan en sloeg op de vlucht. Het slachtoffer, een man geboren in 1986, werd later aan de kant van de snelweg gevonden. Waarom hij te voet op de snelweg stapte, is nog niet duidelijk. Volgens het parket is het mogelijk dat hij uit een andere auto is gezet na ruzie met zijn partner.

Na onderzoek is de man gevonden die de voetganger heeft aangereden. De dader, een 26-jarige man, is aangehouden op verdenking van onvrijwillig doodslag en vluchtmisdrijf. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer van Dinant.