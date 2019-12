Eerste keer sinds 1803 geen kerstviering in Notre-Dame: aartsbisschop spreekt gelovigen toe in circustent

Ook in andere kerken in Parijs werden vieringen gehouden. Foto: EPA-EFE

Goed acht maanden na de zware brand in de Notre-Dame in Parijs, heeft de Parijse aartsbisschop Michel Aupetit de traditionele viering voor Kerstmis gevierd onder een circustent voor ongeveer 2.500 gelovigen.

Het was de eerste keer dat sinds 1803 dat er geen kerstviering kon plaatsvinden in de kathedraal. De viering vond woensdagochtend plaats in het Gruss-circus, in het park Bois de Boulogne in het westen van de Franse hoofdstad, aldus de Franse zender Franceinfo.

In april brak brand uit in de kathedraal, waarbij het dak en de torenspits volledig werden vernield. De reconstructie zal waarschijnlijk nog jaren duren. President Emmanuel Macron wil dat dit tegen 2024 voltooid is.

Naast de misviering in de tent, konden gelovigen ook terecht in de kerk Saint-Germain-l’Auxerrois aan het Louvre, of de kerk Saint-Sulpice nabij de Jardin du Luxembourg.