Wolf eet kangoeroe op in Antwerpse Kempen en verwondt andere: “Het klinkt als té absurd, maar het is echt”

De kans is volgens Welkom Wolf groot dat het wolf August was die de kangoeroes aanviel.

In Balen heeft een wolf tijdens kerstnacht een kangoeroe opgegeten en een andere verwond. Het gaat vermoedelijk om de Limburgse wolf August, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Het klinkt als té absurd, maar het is echt.”

In de nacht van dinsdag op woensdag werd één kangoeroe gepakt en een andere verwond bij een particulier in Balen, een gemeente in de Antwerpse Kempen. “Iedereen blijft het hebben over de ‘Limburgse wolf’, maar dat dier kent geen provinciaalse grenzen, die laat zich daar niet door tegenhouden”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Net daarom moedigt Welkom Wolf de Vlaamse overheid al twee jaar aan om de voorlichtingsinitiatieven in Limburg uit te breiden naar de Antwerpse Kempen en in het bijzonder naar de gemeente Balen. Ondertussen zijn daarvoor ook initiatieven genomen, er stond een vergadering gepland.”

Maar daarop heeft de wolf duidelijk niet gewacht. “Het stond in de sterren geschreven dat het eens zou mislopen”, zegt Loos. “Dat de wolf zo origineel is en net voor zijn kerstmaal de exotische kant uitgaat, had niemand kunnen voorspellen.”

Twee wolven?

Na pootafdrukken in Lichtaart (Kasterlee) en Gierle (Lille) afgelopen zaterdag vond een Zoerselse boer zondag- en maandagochtend een doodgebeten schaap op zijn domein. Het duurde niet lang voor gedacht werd aan een tweede wolf. Maar volgens Loos is die kans klein: “Het gaat zo goed als zeker om wolf August, zowel afgelopen weekend als nu bij de kangoeroe. Hij is al eerder het kanaal van Beveren overgestoken, het is pas nu dat hij schade aanricht.”

Toch is er voorlopig geen 100% zekerheid dat August effectief de dader is: “De pootafdrukken doen ons vermoeden dat het om August gaat, maar een DNA-test zal dat ook effectief moeten uitwijzen. Er zijn stalen genomen van de kangoeroe en van de omheining, het Instituut voor Natuur en Bos zal in januari met de resultaten komen.”

In augustus van vorig jaar werd wolf August het eerst gezien - wat zijn naam meteen verklaart - en hij trok lang met de intussen doodgeschoten wolvin Naya rond. Dat gebeurde vooral in Limburg, waar hij vooral tussen Leopoldsburg en Hechtel-Eksel ronddoolt terwijl hij hoopt dat er een nieuwe wolvin opdaagt.