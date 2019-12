Zevende kersttoespraak van Filip, en altijd net wat anders

We hebben “zo snel mogelijk” een volwaardige federaal regering nodig, zo richtte koning Filip (59) zich tot de politici in zijn traditionele kersttoespraak. Zijn wanhopige oproep leek even desolaat als het decor waarin hij zat. Zittend op een antieke stoel, wat verloren in een veel te grote kamer. “Wie heeft de meubelen van de koning gestolen?” klonk het grappend op sociale media. Filip sprak voor de zevende keer met kerstmis de natie toe. Alhoewel zijn toespraak er elke keer hetzelfde lijkt uit te zien, toont een inventaris van de opnames een evolutie. Want elke keer is het net wat anders. Behalve de kerstboom dan, waarvan de ballen en de verlichting elk jaar worden gerecycleerd.