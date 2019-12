En ook de kerstvideo’s worden populair: de Melkerie zingt, Kevin De Bruyne is weer alleen thuis, Genkies gaan vreemd

Maar ook Kevin De Bruyne voerde zichzelf nog eens op met zijn Home Alone-parodie. De treffende gelijkenis met hoofdrolspeler Macaulay Culkin wordt nog maar eens in de verf gezet. Dat Home Alone nog altijd één van de meest gedraaide films is in de kerstperiode, verklaart uiteraard ook veel.

Ook bij Team Ineos verkeren ze intussen in kerststemming. Tourwinnaar Egan Bernal krijgt in een sfeerrijk filmpje de kans om de mensheid een Feliz Navidad toe te wensen.

Not seen our Christmas video yet? There's no better time than #ChristmasDay!



All the riders and staff at Team INEOS hope you're having a fantastic Christmas and a have a Happy New Year! pic.twitter.com/G6nZonezAz