Auto rijdt 60 meter naar beneden in graskant na botsing aan afrit E40 in Oostduinkerke, bestuurder kan vlak voor beek remmen

Oostduinkerke / Koksijde - Aan de afrit van Oostduinkerke langs de E40 is er op woensdagmiddag een bizar ongeval gebeurd.

Op de Toekomstlaan, de brug over de E40, kwamen een Audi en een tweede personenwagen met elkaar in botsing. De bestuurder van de Audi, een man uit het Brusselse, kwam van de E40 en wou de Toekomstlaan opdraaien. Hij kwam er in botsing met een Mercedes en week uit. De Audi ging dwars door de vangrails en denderde met een vaart naar beneden over het natte gras. De bestuurder probeerde uit alle macht te remmen maar slipte door. Uiteindelijk kwam de Audi na 60 meter tot stilstand, net op tijd voor een beek. Er vielen geen gewonden.

De afrit werd helemaal afgesloten en voor takelaar Vansteenland was het een helse klus om de Audi terug naar boven te krijgen. Zowel de Audi als de Mercedes liepen schade op en werden getakeld.

Video: Nieuwsblad

