Dit zijn de slachtoffers van het drama in Bree: “Elk jaar dropte Janet een bijzondere nieuwjaarswens in onze bus”

Bree -

“Schatten van mensen.” Niets dan lovende woorden over Janet Waiteyo (45) en Florence Wanjiro (17). Moeder en dochter overleefden het tragische verkeersongeluk dinsdagavond in Bree niet. “We kenden Janet pas van september toen ze als huishoudelijke hulp bij ons in Sint-Oda begon. “Goedlachs, vriendelijk en lief voor de kinderen. We gaan haar hard missen.”