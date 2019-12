Frans Barroo (68) is afgelopen maandag onverwacht overleden. Hij baatte 33 jaar lang café Sint-Joris uit in de Ieperse deelgemeente Vlamertinge. “Kerst zal voor ons nooit meer hetzelfde zijn.”

Frans Barroo was een geboren en getogen Vlamertingenaar en geliefd inwoner van het dorp. Als derde generatie uitbater van café Sint-Joris zag hij in 33 jaar tijd veel volk passeren in de herberg ...