Koksijde verzet zich tegen asielzoekers op luchtmachtbasis: “Groot veiligheidsprobleem”

Koksijde - Minister Maggie De Block (Open VLD) heeft Koksijde gevraagd of het bereid is om opnieuw asielzoekers op te vangen. De gemeente adviseerde tegen. “Er is een groot, onopgelost veiligheidsprobleem”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

Het was afgelopen maandag dat de burgemeester een telefoontje kreeg van minister van Asiel en Migratie De Block om formeel de vraag te stellen voor opvang in de luchtmachtbasis. Eerder was er al informeel contact geweest. “De vraag werd inderdaad gesteld of onze gemeente bereid is om opnieuw asielzoekers op te vangen, zoals dat in 2016 het geval was”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “Dat zou met dezelfde modaliteiten van toen gebeuren. Alleen is de vraag nu gekomen om 400 mensen op te vangen, terwijl het er in 2016 nog 300 waren.”

Het zou voorlopig gaan om enkele maanden. “Maar wij hebben als gemeente 100 procent negatief geadviseerd”, stelt Vanden Bussche. “Laat me duidelijk zijn: zeker niet omwille van humanitaire redenen. We begrijpen heel goed dat er een probleem is inzake opvang. Maar als de plannen doorgaan, kampen we met een groot onopgelost veiligheidsprobleem.”

Politie onderbemand

De burgemeester wijst op enkele onoverkomelijke bezwaren. “De komst van 400 asielzoekers bezorgt het administratief personeel en vooral voor de politie een pak extra werk. De politie is overigens nog steeds onderbemand, dus zien we hen niet snel extra mensen vrijmaken. We merken ook opnieuw een zeer grote toename van het aantal transmigranten in de regio. Deze week nog werden liefst 35 mensen van de tram gehaald.”

Smokkelroute en Brexit

Ook de nabije grens met Frankrijk is volgens de burgemeester problematisch. “Dat lijkt de kat bij de melk zetten”, zegt Vanden Bussche. “En vergeet de Brexit niet: die brengt nu al heel wat extra werk met zich mee. Koksijde ligt bovendien recht op de smokkelroute tussen Zeebrugge en Calais. Een laatste reden, zij het nu eerder bijkomstig, is dat er een reconversie van de luchtmachtbasis gepland is. En de gemeente heeft plannen om het gebouw waar de asielzoekers verblijven aan te kopen en op termijn om te bouwen voor de technische dienst.”

De burgemeester wil problemen zoals in 2016 absoluut vermijden. “Die negen maanden durende opvang is weliswaar humanitair goed verlopen”, zegt hij nog. “Maar ondanks de screening zaten tussen de asielzoekers ook mensensmokkelaars en geseinde personen. We begrijpen de vraag voor opvang en zullen na Nieuwjaar rond de tafel zitten, maar momenteel is het antwoord 100 procent negatief. Het blijft trouwens jammer dat het spreidingsplan, waarbij elke gemeente asielzoekers opvangt, er nooit gekomen is.”

Na de kerstvakantie is er opnieuw overleg met de gemeente, politie en minister.