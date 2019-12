Nooit meer klassiek vuurwerk in deze stad: “Niemand deed ons dit voor”

Brugge - Het is nu zeker: Brugge vervangt het vuurwerk op oudejaarsavond door een lichtshow met drones. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart heeft daarvoor een vergunning toegekend. “Naar een klassiek vuurwerk keren we niet meer terug.”

Honderd computergestuurde drones met lichteffecten die boven ’t Zand opstijgen en aan de hemel figuren, teksten en beelden vormen: dit jaar maakt Brugge de overgang van oud naar nieuw op wel heel spectaculaire wijze. Het verkrijgen van een vergunning had dan ook nogal wat voeten in de aarde. Maar na een geslaagde testvlucht gunde het Directoraat-Generaal Luchtvaart Brugge dan toch de primeur. “Geen enkele andere Belgische stad deed ons dit voor”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We kiezen hiermee niet voor knallend vuurwerk dat dieren opschrikt. Bovendien is dit alternatief ook minder belastend voor het milieu. Het feest zal er zeker niet minder om zijn, integendeel. De bezoekers op ’t Zand zullen hun ogen uitkijken naar zoveel pracht en praal in de lucht.”

De show gaat van start kort voor middernacht met drones die boven het Concertgebouw een aftelklok zullen vormen. Het spektakel zal ongeveer een kwartier duren. “De drones zullen niet boven het publiek vliegen, wel ter hoogte van het Concertgebouw. Om die reden wordt het podium voor zangfeest Brugge Feest ook verplaatst naar die kant van het plein”, zegt Francis Van den Dorpe van Pluzand, handelsvereniging van ’t Zand en initiatiefnemer voor de show.

Einde klassiek vuurwerk

Als de show een succes blijkt, keren de drones volgend jaar terug. “De voorwaarden hierover zijn gesteld”, zegt Van den Dorpe. “En wat hoe dan ook vaststaat, is dat we niet meer terugkeren naar klassiek vuurwerk. Dat betekent niet dat het daarom altijd drones zullen zijn, want er zijn nog meer alternatieven. Denk maar aan geluidsarm vuurwerk of lasershows.”

Brugge Feest

Ook het Comité voor Initiatief, organisator van Brugge Feest, is tevreden dat de dronesshow kan plaatsvinden. “We zijn vooral ook tevreden dat er eindelijk zekerheid is. Pas nu kunnen we een bewonersbrief opmaken, want de veiligheidsmaatregelen zijn niet dezelfde voor een show met drones als voor een vuurwerkshow (er was een plan b met geluidsarm vuurwerk, nvdr.)”, zegt voorzitter Erwin De Jonghe. “Ook kunnen we nu pas echt promotie maken voor het evenement, al hebben we via de sociale media wel degelijk reclame gemaakt. Het feest op oudejaarsavond is dan ook meer dan een dronesshow alleen.”