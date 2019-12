De actiegroep Sterfgoed, die eerder al de Peperbus op de Isabellakaai van de afbraak redde, heeft beroep aangetekend tegen het neerhalen van een historische namaakgrot in de tuin van de Broeders van Liefde in de Ebergiste De Deynestraat.

De verontwaardiging over de afbraak van een kunstgrot in de Ebergiste De Deynestraat, tussen de opritten van de R4 in de ­Gestichtstraat en die bij de Mediamarkt op de Oudenaardsesteenweg, zwelt aan ...