Twintigtal mensen loopt koolstofmonoxidevergiftiging op in kerk tijdens kerstmis in Frankrijk

In Carlepont, in het Franse departement Oise, zijn dinsdagavond 21 mensen die een kerstmis bijwoonden naar het ziekenhuis overgebracht met koolstofmonoxidevergiftiging. Dat meldt de brandweer woensdag.

Verschillende mensen in de kerk klaagden over hoofdpijn, waarna de hulpdiensten werden opgeroepen. Die registreerden een te hoge koolstofmonoxidewaarde. De 150 kerkgangers werden geëvacueerd; 21 van hen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Twee van hen zijn er erg aan toe.

De oorzaak van de vergiftiging is nog niet bekend. Het parket van Compiègne heeft een onderzoek gestart om te bepalen of het om een defect of een geval van nalatigheid ging, aldus procureur Antoine Perrin. Hij laat nog weten dat er een gasbrander aanwezig was in de kerk, maar het is niet duidelijk of die dinsdag brandde. De burgemeester van Carlepont heeft de kerk laten sluiten.

Koolstofmonoxide is een reukloos en kleurloos gas dat vrijkomt bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen en de zuurstof in de hemoglobine van het bloed vervangt. Symptomen zijn loomheid, duizeligheid en hoofdpijn.