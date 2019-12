Thibault Courtois pakt uit met prachtig kerstgebaar voor Cercle-doelman Miguel Van Damme, die knokt tegen leukemie: “Tot snel, tussen de palen!”

Miguel Van Damme, doelman bij Cercle Brugge, kreeg goed nieuws te horen tijdens de kerstperiode. Zo lieten de dokters onlangs weten dat de donor voor zijn leukemie-behandeling goed aanslaat. Ook Rode Duivel Thibault Courtois kwam het nieuws ter ore en pakte uit met een fantastisch kerstgebaar.

LEES MEER: Donor gevonden voor Miguel Van Damme (26): “Ik ben vastberaden: ik word opnieuw profvoetballer”

Miguel Van Damme vecht al voor de tweede keer in enkele jaren tijd tegen leukemie. In 2016 werd er bij de Cercle Brugge-doelman na medische testen voor het eerst leukemie vastgesteld. Van Damme liet zich echter niet van de wijs brengen, knokte zich helemaal terug en speelde zelf enkele wedstrijden in Play-off 2. Maar in juni sloeg het noodlot opnieuw toe: leukemie, deze keer in zijn ruggenmerg en hersenvocht.

De 26-jarige doelman mocht op zoek naar een geschikte donor en kreeg in oktober het verlossende nieuws dat die gevonden was. Enkele maanden blijkt het beenmerg van de donor goed aan te slaan. Een beetje licht aan het einde van de tunnel.

Vandaag kreeg de reservedoelman van Cercle nog meer goed nieuws te horen. Onder de kerstboom bleek er namelijk een pakje te liggen van niemand minder dan...Thibault Courtois. Op het gesigneerde shirt moedigt de doelman van Real Madrid zijn collega aan met enkele hartverwarmende woorden: “Miguel, vele sterkte en goede moed! Tot snel tussen de palen!”