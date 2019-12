Hans Vanaken blikt terug op een grand cru jaar: “Dit jaar willen we alles winnen”

Na vijfendertig wedstrijden en drie kerstfeesten op rij vindt Hans Vanaken (27) vanaf morgen eindelijk tijd om 2019 in overschouw te nemen. Het jaar waarin hij twee individuele trofeeën won en Club Brugge naar de Champions League gidste, was – alweer – een grand cru. In januari kan hij zichzelf opvolgen als Gouden Schoen en in de voetsporen treden van een andere Club-legende, Jan Ceulemans.