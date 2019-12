Ex-man Noorse prinses Märtha Louise overleden

Noorwegen is in shock door de dood van Ari Behn, de ex-schoonzoon van koning Harald. Hij trouwde in 2002 met Märtha Louise, de Noorse prinses. Behn stapte op deze kerstdag uit het leven. Hij werd 47.

“Ari was een belangrijk onderdeel van onze familie en we hebben warme, mooie herinneringen aan hem”, laat de Noorse koning Harald optekenen op de website van het koningshuis in Noorwegen. “We betreuren dat onze kleinkinderen nu hun geliefde vader hebben verloren.”

Het huwelijk van Ari Behn en Märtha Louise was destijds controversieel. Hij was een omstreden auteur. Zijn oeuvre bestaat uit drie romans, twee verhalenbundels en een boek over zijn eigen huwelijk. Ook claimde hij dat hij het slachtoffer was geworden van Kevin Spacey. Vanwege haar liefde voor Behn, gaf de Noorse prinses haar titel van Koninklijke Hoogheid af en gaf ze haar dotatie op. Intussen waren de twee al enkele jaren gescheiden, zij is sinds een aantal maanden samen met een sjamaan.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.