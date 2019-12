Thibaut Peyre na één jaar niet meer weg te denken uit de Mechelse defensie: “Dat ze in mij geen basispion zagen? Ik heb nooit anders geweten”

De verwachtingen waren matig toen de Fransman Thibaut Peyre (27) in januari Achter de Kazerne neerstreek. Met Swinkels en Mera stond er een ijzer­sterk duo in het hart van de defensie. Het kan verkeren. Peyre depanneerde eerst voortreffelijk op de rechtsback en groeide na het vertrek van Mera uit tot de patron van de achterhoede. “Mijn ploegmaats coach ik in het Nederlands. Het is een gewoonte geworden.”