Maximum 3 miljoen euro per jaar: China voert loonplafond in voor buitenlandse voetballers

De vette jaren van het Chinese clubvoetbal lijken voorbij. Om de clubs te beschermen tegen de oplopende verliezen keurde de Chinese voetbalbond woensdag enkele maatregelen goed. De meest in het oog springende is een loonplafond voor voetballers. Binnenlandse spelers mogen nog maximaal 1,2 miljoen euro bruto per jaar verdienen, voor buitenlandse spelers ligt het plafond op 3 miljoen euro netto per jaar. Dat bedrag is fors lager dan wat de grootste sterren vandaag verdienen.

Rode Duivels Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) , Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Yannick Carrasco (Dalian Yifang) strijken een jaarsalaris van 9 tot 10 miljoen euro op. Andere sterren zoals de Brazilianen Oscar en Hulk of de Italiaan Graziano Pellè krijgen tot het dubbele van dat bedrag. Hoewel buitenlanders wel nog betaald kunnen worden met premies bovenop hun basisloon is de verwachting dat heel wat sterren worden afgeschrikt. Het totaalbudget van de clubs wordt beperkt 1,1 miljard yuan (140 miljoen euro) waarvan maar zestig procent aan lonen mag worden besteed.

De Chinese Super League staat vanaf volgend seizoen wel toe dat er vier in plaats drie buitenlanders in de basiself staan. In de A-kern mogen vijf in plaats van vier spelers worden opgenomen.