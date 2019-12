Een leven op de vlucht is allesbehalve comfortabel, maar voor het eerst hebben vluchtelingen Magdi (37) en Marwan (31) genoten van een echt kerstfeest. Voor enkele dagen mochten ze hun asielcentrum inruilen voor een warm huis in Boutersem.

In hun thuisland Jemen vieren Magdi en Marwan geen kerst, maar in België zijn de heren helemaal gevallen voor de charmes van het feest. “Dit is onze eerste kerst, het doet denken aan de feestdagen ...