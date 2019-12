Bijna bij het grof vuil, dan geveild voor 24 miljoen euro en nu “nationale kunstschat”

Parijse ballerina’s tegen Franse pensioenhervorming

Alles draait rond De bespotting van Christus van de 13de-eeuwse Italiaanse schilder Cimabue (1272-1302). Het houten paneeltje van 28,5 bij 20,3 centimeter hing decennialang aan de keukenmuur van een oud vrouwtje in de Noord-Franse stad Compiègne.

Toen ze naar een bejaardentehuis vertrok, dreigde het schilderij zelfs even bij het grof vuil te belanden: het dametje kon het niet meenemen en de familie vond het een waardeloos icoon. Tot een schatter die de waarde van de inboedel kwam ramen het werkje wat nauwkeuriger bekeek. Hij sprak er een bevriende kunstkenner over aan en die kwam tot de conclusie dat het om een uiterst zeldzaam werk ging van Cimabue, een van dé figuren uit de pre-renaissance. Van de Italiaanse schilder zijn hooguit elf werken gekend, bijna allemaal op hout, en allemaal niet gesigneerd.

Volgens de Franse kunstexpert Eric Turquin maakt De bespotting van Christus deel uit van een meerluik, waarvan slechts twee andere delen bekend zijn: De geseling van Christus en De maagd en het kind met twee engelen. Die hangen respectievelijk in de Frick Collection in New York en de National Gallery in Londen. “Als je de tunneltjes in het paneel volgt die door houtwormen zijn gemaakt, sluiten al die panelen naadloos op elkaar aan. Bovendien zijn ze van hetzelfde populierenhout gemaakt”, aldus Turquin, die de waarde van het werk op 4 tot 6 miljoen euro schatte.

Duurste primitief schilderij

Op 27 oktober werd het paneel tijdens een druk bijgewoonde veiling in Senlis afgehamerd op ruim 24 miljoen euro, kosten inbegrepen. Nooit eerder haalde een ‘primitief schilderij’ zo’n bedrag op een openbare veiling. Volgens Franse media werd het werk gekocht voor de Alana-collectie. Die privéverzameling geldt als een van de meest waardevolle collecties van Italiaanse kunst uit de renaissance en is in handen van een Chileens koppel dat in de VS woont. Zij haalden het onder meer van het Metropolitan Museum in New York, dat het paneel wát graag had binnengehaald.

Gealarmeerd door dit alles heeft het ministerie van Cultuur nu, op aandringen van een adviescommissie binnen de ‘Trésor National’, beslist om het kunstwerk uit te roepen tot ‘nationale kunstschat’. Daardoor krijgt het geen exportvergunning. Meteen krijgt het ministerie dertig maanden om de nodige miljoenen bij elkaar te krijgen “om over te gaan tot een aankoop ten gunste van de openbare nationale collectie”, zegt cultuurminister Franck Riester. Al hoopt de familie dat het niet zo lang zal duren: het oude dametje overleed enkele dagen na de veiling en haar erfgenamen moeten nu 9 miljoen euro aan successierechten ophoesten.