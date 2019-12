Passagier overleden nadat hij uit trein werd gezet

Een man is dinsdagmiddag om het leven gekomen in het treinstation Brussel-Luxemburg, nadat hij na een incident onder een trein was beland. “Volgens de eerste gegevens was de man onder invloed van alcohol, en werd hij na een aanvaring met een treinbegeleider uit de trein gezet”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “De persoon is dan aan de buitenzijde op de ramen van de trein beginnen te slaan, terwijl de trein vertrok. Hij zou daarbij gevallen zijn en onder de trein terechtgekomen zijn.” Er werd nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. Het Brusselse parket onderzoekt de omstandigheden van zijn dood. (blg)