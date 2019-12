Een monstertje tegen het kankermonster

Minions, paarse dino’s, poppetjes met een gigantische rits als mond, beren met maar één oog: sinds een maandje liggen zulke stoffen knuffels in de kast op de gang van de verschillende oncologische afdelingen van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. “Zorgenvriendjes”, gratis te geef voor kinderen die passeren.

Het is de bedoeling dat kindjes van een mama, papa of grootouder met kanker, hun zorgen en angsten over dat kankermonster kunnen delen door een papiertje of tekening in de mond van hun monsterknuffel te steken. “Het idee is dat het monstertje de zorgen van het kind bijna letterlijk opeet, en zo mee helpt te dragen”, zegt Sarah Palsterman, verpleegkundig specialist in de borstkliniek. “Een concept dat het AZ Klina in Brasschaat ook al gebruikt, en dat we nu een beetje overnemen. We zoeken al jaren naar nieuwe initiatieven om gezinnen te ondersteunen: speelhoekjes, een gesprekslokaal om samen de diagnose aan te kaarten, maar er bleef altijd een missing link. Vandaar deze zorgenvriendjes, een speelse manier om onder woorden te brengen wat er juist in hen omgaat, en tegelijk ook gewoon een knuffel. Iets wat ze eens goed kunnen vastpakken, een steun en toeverlaat. Waar ze soms ook sneller dingen aan durven te vertellen dan aan hun ouders. Op die manier kan het ook helpen om onderling het gesprek aan te gaan. Het is echt iets waar we in geloven.”

Roze lama’s

De knuffels worden gemaakt door vrijwilligers, die op de site van het ziekenhuis het basispatroon kunnen printen. Zolang er een ritsje, een rugzakje of een buideltje voorzien is, krijgen de designers bijna carte blanche: dinostofjes, roze lama’s, twee of drie ogen, alles mag.

Sarah Palsterman Specialist borstkliniek OLV Aalst “Wonderbaarlijk om te zien dat zoiets kleins toch een groot verschil kan maken, en ergens troost kan bieden in een moeilijke periode”

Een eerste lading van zo’n vijftig vriendjes is intussen al bijna volledig uitgedeeld. Dagelijks komen er een aantal binnen, en gaan er een aantal buiten. “Het slaat aan, dat is geweldig”, zegt Sarah Palsterman. “Ouders zijn heel enthousiast, soms ook geëmotioneerd. Een gezin had er eentje meegenomen, en is daarna er nog komen halen voor hun andere kinderen. Wonderbaarlijk om te zien dat zoiets kleins toch een groot verschil kan maken, en ergens troost kan bieden in een moeilijke periode.”