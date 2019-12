Groen wil overal geldautomaat binnen straal van 5 kilometer

Overal in het land een geldautomaat binnen een straal van 5 kilometer. Dat wil Groen-Kamerlid Dieter Van Besien, die daarover in het federaal parlement een resolutie heeft ingediend. Van Besien haalt daarvoor de mosterd in Nederland, waar banken de handen in elkaar hebben geslagen en een organisatie hebben opgericht die ervoor zorgt dat ook in dunbevolkte gebieden geldautomaten zijn binnen een straal van 5 kilometer. Dat is in ons land nog lang niet het geval. Integendeel, aangezien het aantal bankkantoren jaar na jaar slinkt – sinds 2015 met 20 procent – verdwijnen ook meer en meer automaten. En daar zijn volgens Van Besien vooral inwoners uit kleine landelijke gemeenten de dupe van. Aangezien een kwart van de Belgen weinig digitale vaardigheden heeft en vooral senioren nog niet voldoende mee zijn met de toenemende digitalisering, is de doelstelling zeker geen overbodige luxe, meent het Groen-Kamerlid.(fem, agy)