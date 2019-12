Artsen willen dat Vlaamse regering federale quota respecteert

Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) begrijpt de beslissing van de Vlaamse regering niet om het aantal geneeskundestudenten te verhogen van 929 tot 1.276 artsen. Volgens de federale quota mogen er maar 929 kandidaat-artsen zijn, maar zoals de Franse Gemeenschap al jaren doet, wil nu ook Vlaanderen zich niets meer van die federale quota aantrekken. En dat is volgens de VBS onaanvaardbaar.

De beroepsvereniging wijst erop dat de praktijk aan de andere kant van de taalgrens aantoont dat het helemaal geen oplossing is voor het tekort aan specialisten voor bepaalde disciplines, integendeel. “De tekorten aan huisartsen, urgentieartsen, geriaters en jeugd- en kinderpsychiaters zijn er nog groter dan in Vlaanderen.” Het VBS vraagt dan ook dat de Vlaamse regering zou terugkomen op haar beslissing en de federale quota zou respecteren. Daarvoor bestaat een heel groot draagvlak in de sector, klinkt het.(blg, fem)