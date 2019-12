Raketaanval vanop Gazastrook verstoort verkiezingscampagne partij Netanyahu

Palestijnse militanten hebben woensdag vanop de Gazastrook een raket afgevuurd in de richting van Israël. Het projectiel werd door het Israëlische raketafweersysteem onderschept, meldt het Israëlische leger. Onder meer in de kuststad Asjkelon luidden er sirenes na de raketaanval. Net daar hield ontslagnemend premier Benjamin Netanyahu een campagne-evenement naar aanleiding van de verkiezing van een nieuwe voorzitter van zijn Likoed-partij. Hij moest zich een tijdlang terugtrekken in een schuilruimte, meldden de media.

In september werd ook al een evenement van Netanyahu in de zuidelijke stad Asjdod onderbroken door sirenes die een luchtaanval aankondigden. En op 19 en 20 december werden ook al raketten afgevuurd vanop de Gazastrook. Daarbij raakte niemand gewond. Israël bombardeerde als reactie op de aanvallen tot twee maal toe doelwitten van Hamas.

De Likoed-partij verkiest donderdag/morgen een nieuwe voorzitter, die de partij zal leiden tijdens de verkiezingen van 2 maart. Het gaat al om de derde stembusslag in minder dan een jaar, die een einde moet maken aan de zwaarste politieke crisis in de geschiedenis van het land.

De kans is groot dat Netanyahu herverkozen wordt als voorzitter, maar zijn enige tegenstander, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en Onderwijs Gideon Saar, zou het volgens de verwachtingen echter ook niet slecht doen. De 53-jarige Saar zou zich dan ook kunnen profileren als de opvolger van Netanyahu, aangezien die laatste er twee keer niet is in geslaagd om een regering te vormen en beschuldigd wordt van corruptie.

Woensdag nog zei Netanyahu dat zijn goede banden met de Russische president Vladimir Poetin ervoor gezorgd hebben dat het niet tot een conflict is gekomen tussen Israël en Rusland. "Poetin heeft gezegd dat er zonder onze band misschien al wel een militaire confrontatie was geweest tussen onze landen", zei hij volgens de televisiezender van het leger. "Het is vaak bijna tot een conflict gekomen. Onze vliegtuigen zijn in een krap luchtruim al bijna in botsing gekomen met Russische vliegtuigen."

Israël valt regelmatig doelwitten in Syrië aan, om de militaire invloed van aartsvijand Iran in het land terug te dringen. Rusland, een bondgenoot van het Syrische regime, heeft al vaker kritiek geuit op de Israëlische aanpak.