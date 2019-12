Fietser (58) levenloos aangetroffen in gracht

Roeselare - De hulpdiensten werden woensdag iets na 22.30 uur opgebeld door een automobiliste in de landelijke en smalle Rollegemsestraat in het West-Vlaamse Oekene. Toen de vrouw samen met nog twee inzittenden op de donkere en mistige weg reed, zagen ze een lichtje schijnen in de gracht. Bij nader inzien bleek het om een fiets te gaan, met daarnaast een man, die bewusteloos in het water lag.

De ambulance, mug en brandweer snelden onmiddellijk ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De fietser, een 58-jarige man uit de buurt die op weg was naar huis, gaf geen teken van leven meer. Hij werd bijna een uur lang gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Volgens de eerste vaststellingen kwam de man met zijn elektrische fiets wellicht op een ongelukkige manier in de diepe gracht met water terecht. Er waren geen sporen van een aanrijding. De politie nam de fiets mee voor verder onderzoek.