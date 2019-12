Ongeneeslijk zieke Joke haalde nieuwe opnames ‘Vandaag over een jaar niet’: “Ik ben mijn lotgenoot kwijt”

Danny Baptist (52) en petekind Joke (27) zitten vanavond bij Cath Luyten in het Eén-programma ‘Vandaag over een jaar’. Allebei zijn ze ongeneeslijk ziek en willen ze in één jaar een bucketlist afgewerkt hebben. Maar Joke overleed drie maanden na de eerste opname. “Ik ben mijn lotgenoot kwijt”, zegt Danny.

Het format van Vandaag over een jaar is simpel. De deelnemers vertellen in de studio over hun dromen. Eén jaar later – maar slechts enkele seconden op tv – wandelen ze de studio weer binnen en komen presentatrice ...