Chinese invloed op onze havens groeit

Antwerpen / Brugge - In het voorbije jaar versterkte China zijn greep op Europese zeehavens, onder meer in de containerterminals van Zeebrugge en Antwerpen. Een Nederlands rapport, van het Clingendael China Centre, waarschuwt voor te grote strategische afhankelijkheid van de Chinese Communistische Partij. Dat meldt De Morgen donderdag.

Onderzoeker Frans-Paul van der Putten windt er in het recent adviesrapport voor de Nederlandse regering geen doekjes om: door de toename van Chinese investeringen in container-zeehavens dreigen EU-lidstaten politiek afhankelijker te worden van Peking. Met name België en Nederland zijn kwetsbaar geworden door het betekenisvolle Chinese aandeel in onze containerterminals.

De zeehaven van Zeebrugge geldt in het rapport als een voorbeeld. Liefst 90 procent van de containerterminal is er nu al in handen van China COSCO Shipping. Het Chinese staatsbedrijf is ‘s werelds grootste scheepsbedrijf en op twee na grootste containertransporteur. Met als grootste aandeelhouder de Chinese Communistische Partij lijdt het volgens Van der Putten weinig twijfel dat “politieke sturing een potentieel beslissende factor is in de staatsonderneming, zowel nu als in de toekomst”.

De Griekse ervaring toont aan tot wat Chinese dominantie in een strategische zeehaven kan leiden als de afhankelijkheid té groot wordt. China COSCO Shipping kocht zich daar tijdens de economische crisis van 2008 eerst in de containerhaven van Piraeus in maar nam daarna ook een meerderheidsaandeel in het havenbestuur. De economische invloed van Peking vertaalde zich vervolgens ook in de EU-beslissingen van de Griekse regering. De regering in Athene verzette zich bijvoorbeeld in 2016 tegen een kritische verklaring van de EU over China’s houding in de Zuid-Chinese Zee; stelde in 2017 een veto tegen een EU-resolutie die China wou bekritiseren in de Mensenrechtenraad van de VN, en kantte zich in datzelfde jaar tegen een EU-mechanisme om investeerders van buiten de EU grondiger te screenen.