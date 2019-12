Meisje (7) geraakt door verdwaalde kogel in Chicago

In de Amerikaanse stad Chicago heeft zich op kerstdag een dramatische schietpartij voorgedaan. Een zevenjarig meisje werd in een woning geraakt door een verdwaalde kogel die buiten op straat was afgevuurd, maar zich door het raam van het huis boorde. Het slachtoffertje vecht voor haar leven.

Het kind was in de woonkamer televisie aan het kijken toen er kort na 1.30 uur ‘s nachts plots geweerschoten weerklonken op straat. Het doelwit van de schietpartij was een 38-jarige man die op straat liep, en geraakt werd in het been.

Een verdwaalde kogel vloog echter door het raam van een woning, boorde zich door een zetel en trof het meisje in de buik. Het kind werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand.

Het slachtoffer was op het moment van de feiten op bezoek bij familie. Net voor het incident was het meisje voor de zetel in de woonkamer met haar twee jongere neefjes aan het spelen, terwijl haar tantes en nonkels aan tafel zaten te eten en te praten, zo blijkt uit getuigenissen.

Er zijn nog geen verdachten opgepakt.