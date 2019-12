Mario Mandzukic verlaat Juventus voor avontuur in Qatar

Na 4,5 seizoenen verlaat de Kroatische aanvaller Mario Mandzukic de Italiaanse landskampioen Juventus voor de Qatarese eersteklasser Al-Duhail, zo maakte de club dinsdag bekend.

De intussen 33-jarige spits arriveerde in de zomer van 2015 in Turijn en was in 162 wedstrijden voor de Oude Dame goed voor 44 doelpunten. Op een basisplaats kon hij echter al langer niet meer rekenen en sinds dit seizoen kwam hij niet meer voor in de plannen van coach Maurizio Sarri. Zijn laatste minuten dateren dan ook van vorig seizoen.

In Qatar begint de vicewereldkampioen mogelijk aan de laatste etappe in zijn carrière. Na zijn vertrek uit Kroatië speelde hij achtereenvolgens voor Wolfsburg, Bayern München en Atlético Madrid.