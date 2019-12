Michel Lelièvre vindt nieuw onderkomen na afranseling

Michel Lelièvre is verhuisd nadat hij vorige week in elkaar werd geslagen nabij zijn woning in Anderlecht. De medeplichtige van Marc Dutroux heeft een nieuw onderkomen gevonden in La Hulpe, in Waals-Brabant. Dat schrijft La Dernière Heure.

Lelièvre werd op 2 december vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis, en woonde sindsdien in een appartement in Anderlecht. Daar werd hij vorige week woensdag echter aangevallen en in elkaar geslagen. Daarom zou hij nu verhuisd zijn naar La Hulpe.

De Waals-Brabantse gemeente werd naar verluidt niet op de hoogte gebracht, maar laat in La Dernière Heure verstaan dat ze de zaak in de gaten houdt. Al laat de lokale politie van La Hulpe wel verstaan dat er geen capaciteit is om Lelièvre non-stop te bewaken.

