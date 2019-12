Teruggekeerde ISIS-vrouw Fatima B. verzet zich niet langer tegen veroordeling

Fatima B. heeft beslist om afstand te doen van het verzet dat ze had aangetekend tegen haar veroordeling bij verstek tot vijf jaar cel voor haar deelname aan de activiteiten van terreurgroep ISIS. Dat melden haar advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir. Haar zus Rahma B., die voor gelijkaardige feiten veroordeeld werd, wil wel nog altijd tegenspraak voeren. Haar zaak wordt straks ingeleid voor de correctionele rechtbank van Antwerpen.

“Fatima heeft na studie van het strafdossier beslist om afstand te doen van het verzet. Ze wenst zich neer te leggen bij haar veroordeling en wil haar staf op serene wijze ondergaan. Ze beseft dat ze een schuld heeft ten opzichte van onze samenleving”, zeggen haar advocaten.

Haar zus Rahma B., die eveneens tot vijf jaar cel werd veroordeeld bij verstek, wil wel een nieuw proces. “Dat betekent niet dat ze haar verantwoordelijkheid wil ontlopen. Ze wil gewoon haar verhaal toelichten aan de rechtbank”, zegt de verdediging. Haar zaak wordt om 9 uur ingeleid en dan zal er een datum geprikt worden waarop het dossier behandeld wordt.

Fatima B. verblijft sinds haar terugkeer in de gevangenis van Antwerpen, Rahma ligt nog steeds in de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge. Beide vrouwen zouden uiterlijke tekenen dragen van mishandelingen in de kampen waar ze verbleven. Hun advocaten vroegen eerder al psychologische begeleiding voor de twee.