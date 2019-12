Uitbaters klappen uit de biecht: zo (on)vriendelijk gedraagt de Belg zich op restaurant

De Belg is een Bourgondiër, dus hoeft het niet te verbazen dat we ook tijdens de eindejaarsperiode graag op restaurant gaan. Maar zijn we naast liefhebbers van lekker eten ook aangename gasten? Verschillende uitbaters geven hun mening over onze manieren op restaurant. Hun grootste frustratie? Mensen die wuiven of knippen met de vingers. “Daar word ik echt ambetant van. Ik maak er dan een sport van om mensen vijf minuten langer te negeren.”