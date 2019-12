Advocaat van Dutroux schrijft open brief: “Schaf levenslange gevangenisstraf af”

Bruno Dayez, de advocaat van Marc Dutroux, is door de Waalse krant ‘La Meuse’ uitgeroepen tot één van de meest opmerkelijke mensen van 2019. Dayez grijpt die gelegenheid aan om donderdag in een open brief te pleiten voor de afschaffing van de levenslange gevangenisstraf in België.

Dayez kreeg in oktober toestemming van het gerecht om zijn cliënt aan een nieuw psychiatrisch onderzoek te onderwerpen, met het oog op een eventuele vervroegde vrijlating. “De invrijheidsstelling van meneer Dutroux is vooral van symbolisch belang”, schrijft Dayez in zijn open brief. “Net zoals de zaak-Patrick Henry (Franse kindermoordenaar die in 1977 tot levenslang werd veroordeeld, nvdr.) leidde tot de afschaffing van de doodstraf in Frankrijk, zou zijn vrijlating moeten resulteren in de afschaffing van de levenslange gevangenisstraf.”

“Met deze zaak wil ik ook de absurditeit van het Belgische gevangeniswezen in vraag willen stellen”, aldus Dayez. “Het gevangenisregime van Dutroux maakt van hem een flagrant voorbeeld van die absurditeit: onze gevangenissen zouden niet meer moeten bestaan, want ze doen niets anders dan de zaken verergeren zonder problemen met de publieke veiligheid op te lossen.”

“Steriele foltering”

Dayez wijst er ook op dat de Belgische wetgeving stipuleert dat gevangenen voorbereid moeten worden op hun herintrede in de maatschappij. “Meneer Dutroux een kwart van een eeuw opsluiten zonder zich ooit zorgen te maken over zijn toekomstige herintrede in de maatschappij, is volgens sommigen misschien een terechte straf. Maar ik beschouw het eerder als een steriele foltering. Het strikte isolement waarin hij nu al meerdere decennia wordt gehouden, zou veel anderen al tot zelfmoord of waanzin hebben gedreven. Het lijdt tot niets goeds, behalve de sadistische genoegdoening te weten dat hij lijdt.”

“De Belgische overheid komt zijn verplichtingen tegenover meneer Dutroux dus niet na. Het lijkt wel vanzelfsprekend dat meneer Dutroux moet sterven in de gevangenis, bij voorkeur door hem te laten lijden in een staat van hopeloze eenzaamheid.” Dayez vraagt daarom een debat over levenslange gevangenisstraffen. “Vroeg of laat moeten we de toxiciteit van opsluiting in zijn huidige vorm beseffen, en ons strafrecht fundamenteel hervormen.

Vrijlating Dutroux

Toch is Dayez zich naar eigen zeggen bewust van de kleine kans dat Dutroux ooit vrijgelaten wordt, want “de rechters van de strafuitvoeringsrechtbank zouden opmerkelijke moed aan de dag moeten leggen om in te gaan tegen een overgrote meerderheid.” Maar volgens Dayez verdient zijn cliënt die kans. “Niemand is enkel zijn daden, we zijn geen robots. Mijn overtuiging is dat de straf die Dutroux al heeft ondergaan, voldoende is.”

Dutroux zit momenteel al 23 jaar in de gevangenis.