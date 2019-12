Boot met migranten kapseist in Turks meer: zeven doden

In het Vanmeer, in het zuidoosten van Turkije, zijn zeven mensen gestorven toen een boot met migranten kapseisde. Dat hebben de lokale overheden donderdag meegedeeld. Er konden 64 opvarenden gered worden.

De boot zonk donderdagmorgen rond 3.00 uur (lokale tijd) in de buurt van de stad Adilcevaz, zo deelt de gouverneur van de provincie Bitlis mee. Op de boot bevonden zich mensen uit Pakistan, Bangladesh en Afghanistan. Vijf mensen zijn ter plaatse overleden, twee anderen stierven in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoeveel mensen zich exact op de boot bevonden. De gouverneur zegt dat er nog altijd gezocht wordt naar mogelijke slachtoffers.

Het Vanmeer bevindt zich, in vogelvlucht, op minder dan vijftig kilometer van de Iraanse grens. Heel wat migranten, in de eerste plaats vanuit Afghanistan, proberen via Iran en Turkije in Europa te geraken.